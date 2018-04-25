Что будет с эспланадой? Следим за заседанием градсовета Перми в режиме онлайн

Строительство фонтана на эспланаде началось в апреле. Проект предполагает появление в центре квартала большого светомузыкального фонтана, окруженного амфитеатром и парком. Против поспешного начала строительства выступили общественники. Активное обсуждение будущего эспланады началось в социальных сетях и публичном пространстве.

Сегодня, 25 апреля, в администрации Перми проходит заседание градостроительного совета. В нем принимают участие чиновники, депутаты, эксперты и общественники. Главный вопрос, вынесенный на обсуждение, — судьба эспланады.

Корреспонденты 59.ru находятся на заседании и следят за обсуждением в режиме онлайн.