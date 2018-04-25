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Что будет с эспланадой? Следим за заседанием градсовета Перми в режиме онлайн
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Что будет с эспланадой? Следим за заседанием градсовета Перми в режиме онлайн 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Строительство фонтана на эспланаде началось в апреле. Проект предполагает появление в центре квартала большого светомузыкального фонтана, окруженного амфитеатром и парком. Против поспешного начала строительства выступили общественники. Активное обсуждение будущего эспланады началось в социальных сетях и публичном пространстве.
Сегодня, 25 апреля, в администрации Перми проходит заседание градостроительного совета. В нем принимают участие чиновники, депутаты, эксперты и общественники. Главный вопрос, вынесенный на обсуждение, — судьба эспланады.
Корреспонденты 59.ru находятся на заседании и следят за обсуждением в режиме онлайн.
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