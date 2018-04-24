Первым на закрытую схему теплоснабжения переведут Уралмаш

Переход Екатеринбурга на закрытую схему теплоснабжения начнется с Уралмаша, Эльмаша и микрорайона Сортировочный. Такое предложение содержится в программе развития электроэнергетики Свердловской области на период 2019-2023 годов, размещенной на областном портале правовой информации.

По мнению ее разработчиков, перечисленные районы уральской столицы «не оказывают существенного влияния на режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающей центр города», поэтому могут быть использованы как пилотные при модернизации сетей.

Затем на закрытую схему планируется перевести потребителей в зоне действия Гурзуфской котельной и Академической ТЭЦ (Юго-Западный микрорайон) и часть района Юг Центра (Южный автовокзал). На заключительных этапах реализации программы к новой схеме подключат потребителей Ново-Свердловской ТЭЦ (район Втузгородок и город Березовский), часть Центрального района и город Верхняя Пышма.

При закрытой схеме вода ГВС будет подаваться в дома из сетей «Водоканала» и нагреваться в индивидуальном тепловом пункте, а жидкость для отопления будет поступать с теплоисточников

Программа утверждена указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 19 апреля 2018 года. В ней указано, что модернизация городского отопления начнется не раньше 2020 года. В ходе работ предстоит реконструировать системы транспортировки тепла, включая строительство 16 километров обратных трубопроводов и увеличение диаметров существующих тепломагистралей.

Для этого придется либо строить новую насосную станцию СУГРЭС на Серовском тракте, либо оборудовать новый вывод от Свердловской ТЭЦ с диаметром магистралей значительно больше, чем применяется сегодня.

Следует напомнить, что закрытая схема предполагает разделение потоков горячего водоснабжения (ГВС) и воды, применяемой для теплоснабжения потребителей. Вода для ГВС питьевого качества будет подаваться из сетей «Водоканала» в дома и нагреваться в индивидуальном тепловом пункте, а жидкость для отопления будет поступать с теплоисточников.

Одним из факторов, требующих перевода систем теплоснабжения Екатеринбурга на закрытую схему, авторы программы считают прогнозируемый к 2025 году рост суммарной тепловой нагрузки на сети до 962 гигакалорий в час. Особенно серьезным будет это увеличение в районах комплексного развития территорий и активного жилищного строительства: в Орджоникидзевском, ВИЗ-Правобережном, Академическом и в Верхней Пышме.

Для перевода города на новую систему потребуется не менее 14,5 миллиарда рублей и не менее 10 лет с момента старта программы

При этом разработчики документа признают, что в большинстве существующих и проектируемых новостроек будут применяться автономные системы теплоснабжения, что автоматически исключает их из круга потребителей «централизованной трубы» и снижает энергоэффективность существующей системы.

Стоит напомнить, что в 2016 году система централизованного теплоснабжения Екатеринбурга объединяла 10 источников, 460 километров магистральных и 2 700 километров разводящих сетей. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», для перевода города на закрытую схему теплоснабжения потребуется не менее 14,5 миллиарда рублей и не менее 10 лет с момента старта программы.