Кремль подготовил обойму управленцев по самым современным методикам

Сергей Кириенко вручил дипломы 70 выпускникам первого потока Программы развития кадрового резерва. Это тот самый резерв, из которого осенью президент Путин отобрал целую когорту новых губернаторов. Таким образом, внутри государственного аппарата реально заработал новый социальный лифт. Для обучения будущих лидеров Кремль привлек преподавателей мирового уровня, а один из этапов учебы прошел в Гонконге

Вручение проводилось максимально торжественно — во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца. Каждый из финалистов под звуки фанфар получал из рук Кириенко и Комиссарова не только диплом, но и памятную металлическую табличку, а финалисты-женщины — еще и букет роз. Впрочем, надо признать, что женщин в первом потоке было мало, менее десяти, так что в этом направлении программе еще явно есть куда развиваться.

Сами финалисты также выглядели торжественно — они напоминали настоящих бакалавров, поскольку одеты были в настоящие мантии, черные снаружи и красные изнутри. Голову финалистов украшали, как и у настоящих студентов, черные конфедератки с кисточками.

Как известно, подготовка этого резерва управленческих кадров, началась в июне прошлого года — по поручению президента Владимира Путина

На первый поток было зачислено 74 слушателя: в отличие от нашумевшего проекта «Лидеры России», который стартовал намного позднее и в котором участие мог принять любой гражданин России , на эту программу попадали уже состоявшиеся лидеры. Это крупные чиновники, управленцы из госкорпораций, депутаты разного уровня.

Школу им предстояло пройти жесткую. Помимо привычных комфортных занятий в теплых залах, в тренинги входили и довольно суровые упражнения по развитию личностного роста, спортивные и командообразующие мероприятия.

«Я играл роль студента с огромным удовольствием. Это, наверное, одна из немногих программ, с которыми я встречался в последние годы и по которой действительно было интересно учиться. Это был личный вызов. Каждый раз во время тренировок мне было очень интересно и содержательно. Учебный материал заставлял думать во время занятий и рефлексировать много раз после»,

«Конечно, сталкивались. Но это была и возможность сравнить на экспертном уровне, прав ли я. С другой стороны, у меня теперь появилась возможность применить на практике свои подходы, свой взгляд на традиционные управленческие процессы», — заявил выпускник.

Лучшие российские и зарубежные преподаватели

Политолог Дмитрий Гусев отмечает, что для обучения использовались самые современные управленческие подходы и самые современные практики.

«Насколько я знаю, там были самые лучшие преподаватели — как российские, так и зарубежные. Система отбора, система тестов тоже опиралась на самые лучшие мировые технологии. Мировой опыт полностью учитывался», — сказал Гусев газете ВЗГЛЯД.

«Как я понимаю, будет еще набор, это системный проект. В рамках общекомплексного подхода, ведь есть еще и «Лидеры России» и другие проекты. Все они направлены на то, чтобы во власть приходили современные молодые люди, хорошо обученные и подготовленные. Это классно! Пусть продолжают. Считаю это очень важным», — добавил эксперт.

«Важно, что многие из выпускников уже получили высокие назначения и успели показать хорошие результаты на новом месте. Считайте, уже процентов двадцать из более чем 70 выпускников получили назначение. Уверен, будут еще назначения. Эти люди востребованы с точки зрения обновления кадрового потенциала страны», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

В прошлом месяце слушатели прошли и зарубежную стажировку — в Китае , четыре дня посвятив лекциям в Городском университет Гонконга.

В рамках программы слушатели работали над проектами по 10 темам: межбюджетные отношения и региональное развитие, реформа госуправления, здравоохранение, кадры для экономики, справедливость, жилье и ЖКХ, дороги и инфраструктура, социализация молодежи, привлечение инвестиций и демография.

Куратор программы, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров согласился с тем, что многим из участников было тяжело переламывать себя и садиться за парту.

«Мне кажется, для большинства взрослых, состоявшихся людей это было непросто. Это преодоление. Но приятно, что все наши слушатели говорили о том, что готовы учиться, что они хотят учиться, что им интересно, они видят пользу. Они понимают, что в наше время невозможно двигаться вперед, не обучаясь постоянно, — рассказал он газете ВЗГЛЯД. — Не могу вспомнить ни одного преподавателя, чтобы он, выходя из аудитории, не сказал бы мне или коллегам «какая удивительная группа», не сказал бы, что это заинтересованная, яркая, живая, умная аудитория».

Комиссаров напомнил, на программу пришли люди с яркими лидерскими качествами, с амбициями, тем не менее, им удалось очень просто влиться в команду.

«Может, это удалось, в том числе, и потому, что мы включили какие-то элементы командообразования. Может, и вовсе не поэтому. Но они все настолько сдружились, что действительно теперь можно говорить об одной единой команде», — подытожил проректор.