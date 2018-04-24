«Думал, что камень»: в Башкирии житель деревни нашел гранату

В Шаранском районе республики местный житель наткнулся на участке на необычный предмет. Мужчине показалось, что на земле лежит камень, он пнул его ногой. На удивление сельчанина для камня предмет был слишком тяжелым. Тогда мужчина пригляделся и обомлел: на земле лежала граната. Он тут же вызвал на подмогу силовиков.

— Взрывотехники Росгвардии прибыли на место происшествия. Оказалось, что граната учебная. Опасности она не представляет, — рассказали в пресс-службе росгвардейцев.

Тем не менее силовики напомнили, что с боеприпасами нужно быть предельно осторожными. При обнаружении подозрительных предметов нужно отойти на безопасное расстояние, вызвать спасателей по номеру 112 или полицию по номеру 02 и рассказать о месте, где лежит боеприпас. Ни в коем случае нельзя прикасаться к снарядам, закапывать их или разбирать.