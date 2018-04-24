Тюменские дворы обсутроили благодаря местным производителям

Тюмени элементы для благоустройства дворов изготавливают местные производители, сообщил заместитель главы администрации города Максим Афанасьев

Тюменские компании производят объекты для спортплощадок, малые архитектурные формы, типовое газонное ограждение и покрытия детских площадок.

«Люди перешагнули порог своей квартиры, подъезда, выходят во двор и смотрят на него уже по-другому — как на свою собственную территорию, тем самым подавая пример детям, в том числе вести здоровый образ жизни на вновь устроенных современных спортивных площадках. Понимая, что их дальнейшее содержание ложится на плечи собственников, мы пришли к выводу, что необходимо изменить конструктив спортивных площадок, чтобы продлить срок их службы. К этому подключились местные производители», — подчеркнул заместитель главы администрации.

За последние три года в областной столице было обустроено 119 дворов. Комфорт ближайшей к дому городской среды повысился для более чем ста тысяч человек.

Сейчас в Тюмени стартовала процедура отбора дворовых территорий, благоустройство которых будет осуществлено с привлечением бюджетных средств с 2019 по 2022 годы. Любой горожанин может прийти в назначенное время и принять участие в осмотре своего двора.