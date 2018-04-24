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Тюменские дворы обсутроили благодаря местным производителям
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Тюменские дворы обсутроили благодаря местным производителям 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени элементы для благоустройства дворов изготавливают местные производители, сообщил заместитель главы администрации города Максим Афанасьев.
Тюменские компании производят объекты для спортплощадок, малые архитектурные формы, типовое газонное ограждение и покрытия детских площадок.
«Люди перешагнули порог своей квартиры, подъезда, выходят во двор и смотрят на него уже по-другому — как на свою собственную территорию, тем самым подавая пример детям, в том числе вести здоровый образ жизни на вновь устроенных современных спортивных площадках. Понимая, что их дальнейшее содержание ложится на плечи собственников, мы пришли к выводу, что необходимо изменить конструктив спортивных площадок, чтобы продлить срок их службы. К этому подключились местные производители», — подчеркнул заместитель главы администрации.
За последние три года в областной столице было обустроено 119 дворов. Комфорт ближайшей к дому городской среды повысился для более чем ста тысяч человек.
Сейчас в Тюмени стартовала процедура отбора дворовых территорий, благоустройство которых будет осуществлено с привлечением бюджетных средств с 2019 по 2022 годы. Любой горожанин может прийти в назначенное время и принять участие в осмотре своего двора.
Фото Евгения Поторочина
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