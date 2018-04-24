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Гражданские активисты ПФО собрались в Уфе на форум «Сообщество»
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Гражданские активисты ПФО собрались в Уфе на форум «Сообщество» 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, а также журналисты Приволжского федерального округа собрались на форум «Сообщество», который начинает свою работу 24 апреля в Уфе.
Организатор и идейный вдохновитель форума — Общественная палата РФ.
Темами пленарной сессии первого дня работы форума выбраны «Социальное неравенство и достойная жизнь», стратегической сессии — «Общество — заказчик изменений: практики общественного управления».
Закрывающая сессия первого дня форума будет посвящена вопросам межсекторного взаимодействия в ПФО. Ее участники обсудят результаты и перспективы взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества.
В тематических сессиях в течение первого дня работы форума его участники обсудят вопросы деятельности НКО в регионах ПФО и пути повышения эффективности их работы, роль региональной экономики в борьбе с социальным неравенством, проблемы и перспективы развития местного самоуправления.
Участники тематических сессий также намерены обсудить условия полноценного участия особенных людей в жизни общества, интеграции в общество детей, перенесших тяжелые заболевания, благополучия и достатка российских семей с детьми, равенства доступа пожилых людей к социальной среде, а также изменения в системе социальной защиты инвалидов и существующие пробелы в законодательстве.
В свою очередь журналисты планируют обсудить опыт реализации совместных проектов СМИ с властью, НКО и бизнесом, а также практику по решению острых социальных проблем путем придания информации публичности.
Параллельно с дискуссионными площадками будет работать экспозиция «Успешные примеры межсекторного сотрудничества».
Справка «ФедералПресс»:
Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Начиная с 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики.
В мае форум пройдет в Ханты-Мансийске, в июне — в Томске, в июле — в Туле, в сентябре — в Калининграде, в октябре — в Южно-Сахалинске. К дискуссии приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы.
Планируется, что к итоговому форуму, который пройдет 2 — 3 ноября в Москве, общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых насущных для общества проблем.
Фото: http://ciss-rt.ru
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