Гражданские активисты ПФО собрались в Уфе на форум «Сообщество»

Гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, а также журналисты Приволжского федерального округа собрались на форум «Сообщество», который начинает свою работу 24 апреля в Уфе

Темами пленарной сессии первого дня работы форума выбраны «Социальное неравенство и достойная жизнь», стратегической сессии — «Общество — заказчик изменений: практики общественного управления».

Закрывающая сессия первого дня форума будет посвящена вопросам межсекторного взаимодействия в ПФО. Ее участники обсудят результаты и перспективы взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества.

В тематических сессиях в течение первого дня работы форума его участники обсудят вопросы деятельности НКО в регионах ПФО и пути повышения эффективности их работы, роль региональной экономики в борьбе с социальным неравенством, проблемы и перспективы развития местного самоуправления.

Участники тематических сессий также намерены обсудить условия полноценного участия особенных людей в жизни общества, интеграции в общество детей, перенесших тяжелые заболевания, благополучия и достатка российских семей с детьми, равенства доступа пожилых людей к социальной среде, а также изменения в системе социальной защиты инвалидов и существующие пробелы в законодательстве.

В свою очередь журналисты планируют обсудить опыт реализации совместных проектов СМИ с властью, НКО и бизнесом, а также практику по решению острых социальных проблем путем придания информации публичности.

Параллельно с дискуссионными площадками будет работать экспозиция «Успешные примеры межсекторного сотрудничества».

Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Начиная с 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики.

В мае форум пройдет в Ханты-Мансийске , в июне — в Томске , в июле — в Туле, в сентябре — в Калининграде , в октябре — в Южно-Сахалинске . К дискуссии приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы

Планируется, что к итоговому форуму, который пройдет 2 — 3 ноября в Москве , общественники совместно с представителями власти и бизнеса подготовят пакет предложений по решению самых насущных для общества проблем.

Фото: http://ciss-rt.ru