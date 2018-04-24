Шойгу рассказал об основной цели западной коалиции в Сирии

"Они (США и союзники — ред.) используют в своих целях силы международного терроризма и экстремизма. В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ*, только расширялись", — сказал глава Минобороны РФ , выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

"Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие", — заключил Шойгу.

* Запрещенная в России террористическая организация

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