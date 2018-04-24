В зауральской деревне закрыли болезнетворный колодец

Колодец в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского района закрыт на 90 суток, такое решение принял Лебяжьевский районный суд по иску, направленному Управлением Роспотребнадзора по Курганской области

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управления, в пробах воды общественного колодца, расположенного на ул. Путь Ленина, 146 деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского района обнаружены глюкозоположительные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, ОМЧ, сульфаты (SO42-). Лабораторные исследования воды проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» в рамках рассмотрения жалобы жителей деревни, поступившей в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах. При отборе проб было установлено, что из-за отсутствия герметичной крышки в воду колодца попадает мусор, нет у колодца ограждения и скамьи для ведер. Данное состояние колодца напрямую противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Рассмотрев предоставленные Управлением Роспотребнадзора по Курганской области материалы, Лебяжьевский районный суд признал виновным МУП «Теплосервис+» по ст. 6.5 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в виде приостановления деятельности на 90 суток.

Жители деревни в питьевых целях используют воду из водопровода, который проведен в населенном пункте. Колодец используется обычно в том случае, когда на водопроводе случаются аварийные ситуации. В настоящее время водопровод исправен, проблем с водоснабжением нет.