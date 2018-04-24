С отключением горячей воды и тепла в Хабаровске что-то пошло не так 

Вчера с утра в рамках температурных испытаний сетей зоны ТЭЦ-1 тепло и горячую воду отключили в Волочаевском городке Хабаровска, однако теплотрассу, снабжающую этот микрорайон, будут испытывать только завтра, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ранее составленный график пришлось скорректировать, — сообщил на заседании штаба по теплу главный инженер Хабаровских тепловых сетей Денис Козуб. — Мы испытываем максимальной температурой каждую трассу в течение 12-15 часов. На это время соответствующие микрорайоны должны быть отключены. С Волочаевским городком — почему его отключили не вовремя — будем разбираться.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», хабаровчанам предстоит пережить перебои с отоплением и горячей водой с 23 по 27 апреля. Напомним, по графику отключения в дальневосточной столице проходят в пять этапов: с 20:00 22 апреля до 13:00 23 апреля — у потребителей Железнодорожного района: по ул. Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСах, район «Хабаровск-2», первом микрорайоне, ул. Трамвайной. С 18:00 23 апреля до 13:00 24 апреля — в Индустриальном районе — от ТЭЦ-1 до ул. Гамарника и частично в Центральном районе, в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) — Постышева — Мухина — Уссурийский бульвар — Пушкина и в квартале ул. Пушкина до К. Маркса, 62 — Гоголя (четная сторона). С 20:00 24 апреля до 13:00 25 апреля — в Индустриальном районе (от ТЭЦ-1 до поселка Красная речка) и Южного микрорайоне. С 17:00 25 апреля до 13:00 26 апреля — в районе Пятой площадки и пос. ТЭЦ-1, по улице Производственная, в селах Ильинка и Ракитное. С 20:00 26 апреля до 13:00 27 апреля — в районе «Авторемлес», микрорайоне «Строитель», по ул. Флегонтова и в Прибрежном микрорайоне. Напомним, 3 мая в Хабаровске тепло совсем отключат.