США подталкивают страны к новой гонке вооружений — Шойгу

Министр обороны РФ также сообщил, что сегодня Вашингтон «не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими партнерами».

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время в мире происходит трансформация международных отношений, а также их переход «к многополярной системе», которая проявляется в ужесточении конкуренции за глобальное и региональное лидерство.

«В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений», — отметил Шойгу.

Также министр обороны РФ сообщил, что сегодня Вашингтон «не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими партнерами».

«Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации », — подчеркнул Шойгу.

По его словам, «США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь».