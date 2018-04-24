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США подталкивают страны к новой гонке вооружений — Шойгу
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США подталкивают страны к новой гонке вооружений — Шойгу 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны РФ также сообщил, что сегодня Вашингтон «не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими партнерами».
Соединенные Штаты Америки подталкивают страны мира к новой гонке вооружений. С таким заявлением выступил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Вместе с тем он отметил, что в настоящее время в мире происходит трансформация международных отношений, а также их переход «к многополярной системе», которая проявляется в ужесточении конкуренции за глобальное и региональное лидерство.
«В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений», — отметил Шойгу.
Также министр обороны РФ сообщил, что сегодня Вашингтон «не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими партнерами».
«Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации», — подчеркнул Шойгу.
По его словам, «США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь».
Ранее министр обороны России заявил, что США, а также их союзники — Франция и Великобритания нарушили все международные нормы, когда нанесли удары по территории Сирии.
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