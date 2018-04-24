За счёт двойника: челябинские приставы арестовали деньги и недвижимость полного тёзки должника 

Судебные приставы арестовали банковские счета и недвижимость жителя Ставропольского края — полного тёзки челябинца, у которого есть крупный долг за коммунальные услуги. Путаница произошла не в первый раз, и добропорядочный двойник обратился за помощью в прокуратуру Челябинской области.
— В Советском районном отделе судебных приставов Челябинска находятся исполнительные производства о взыскании денежных средств с жителя города, имеющего идентичные с заявителем анкетные данные — фамилию, имя, отчество и дату рождения, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Белозёрова. — В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель в январе-феврале необоснованно обратил взыскание на доходы заявителя — жителя Ставропольского края. В ходе проверки прокуратуры области незаконные меры принудительного исполнения отменены.
Чтобы взыскать долг челябинца в 20 тысяч рублей, приставы арестовали счета двойника из другого региона, наложили запрет на регистрационные действия с его недвижимостью. И можно было бы отнестись к ошибке с пониманием, если бы это не произошло уже не в первый раз. В прошлом году житель Ставрополья неожиданно обнаружил, что на его автомобиль наложен арест теми же приставами Советского района Челябинска.
— Это свидетельствует о неисполнении требований законодательства об исполнительном производстве, — констатировала Белозёрова. — Прокурор Советского района потребовал от начальника отдела судебных приставов исключить факты необоснованного обращения взысканий на доходы граждан, принять дополнительные меры, направленные на соблюдение прав и законных интересов заявителя.
В службе судебных приставов Челябинской области подтвердили, что в исключительных случаях такие ситуации действительно иногда возникают. Это происходит в связи с тем, что в исполнительном документе, поступающем приставу, качестве идентифицирующих критериев должника выступают фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.
— В целях исключения возникновения подобных случаев в настоящее время ФССП России активно продвигает свою инициативу по включению в исполнительный документ дополнительных идентифицирующих признаков — ИНН и СНИЛС, — объяснила ситуацию руководитель пресс-службы УФССП региона Ольга Шебанова. — В случае возникновения выше описанной ситуации гражданам необходимо обратиться к судебному приставу, начальнику отдела либо в интернет-приёмную ведомства. Решение будет принято в трёхдневный срок. Кроме того, рекомендуем пользоваться интернет-сервисом «Банк данных исполнительных производств», где указаны сведения о возбужденном исполнительном производстве и контакты подразделения.