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В Орловской области ищут без вести пропавшего мужчину
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В Орловской области ищут без вести пропавшего мужчину 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
О пропаже жителя Дмитровского района Алексея Романова сообщили в поисково-спасательном отраде «Поиск детей-Орёл».
Романов Алексей Иванович, 1963 года рождения пропал в марте 2018 года. Мужчина ушёл из дома расположенного в селе Домаха Дмитровского района Орловской области в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 50-53 года, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы тёмные.
Всем кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Алексея Романова, волонтёры просят сообщить по телефону дежурной части поисково-спасательного отряда: 8 (4862) 22-23-01.
Сообщение В Орловской области ищут без вести пропавшего мужчину появились сначала на РИА 57.
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