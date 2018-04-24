В Орловской области ищут без вести пропавшего мужчину

О пропаже жителя Дмитровского района Алексея Романова сообщили в поисково-спасательном отраде «Поиск детей-Орёл».

Романов Алексей Иванович, 1963 года рождения пропал в марте 2018 года. Мужчина ушёл из дома расположенного в селе Домаха Дмитровского района Орловской области в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-53 года, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы тёмные.

Всем кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Алексея Романова, волонтёры просят сообщить по телефону дежурной части поисково-спасательного отряда: 8 (4862) 22-23-01.