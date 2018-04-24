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Вместо общежития в Калуге построят автопарковку
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Вместо общежития в Калуге построят автопарковку 

Калуга 24 59 минут назад
Фото: Калуга 24
Пятиэтажное кирпичное здание общежития на Хрустальной,20 в Калуге будет снесено в течение ближайших двух месяцев. Такое поручение городским властям дал Анатолий Артамонов на личном приеме, который губернатор провел 23 апреля. Снести здание, много лет назад расселенное и с тех пор не используемое, попросили губернатора жители этого микрорайона. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, Анатолий Артамонов поручил также проработать с компаниями-застройщиками возможность строительства на освободившейся территории автомобильной парковки. Этот район Калуги сейчас активно застраивается и парковочных мест ему не хватает.
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