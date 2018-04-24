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В Барнауле директора протезного предприятия посадят на 9 лет за хищение
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В Барнауле директора протезного предприятия посадят на 9 лет за хищение 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Директора предприятия по производству протезных изделий в Алтайском крае приговорили к 9 годам колонии общего режима за взятки, коммерческий подкуп, хищение средств.
Как было установлено, после инвентаризации, которая прошла в барнаульском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия в 2014 году, нашли излишки — комплектующие для протезов и ортезов на 1 млн рублей. По поручению подсудимой были подготовлены подложные документы, согласно которым на предприятие якобы поступили уже имеющиеся комплектующие от подставных юрлиц.
Кроме того, подсудимой незаконно начисляли премии и надбавки за стаж работы. Таким образом она присвоила за полтора года полмиллиона рублей. Еще 400 тысяч рублей она растратила на отпуск для своих родственников и знакомых, которые успели отдохнуть в санатории Белокурихи и на черноморское побережье.
Также было доказано, что подсудимая требовала от своих сотрудников передачи их законного заработка. Помимо этого она составила договор со своими родственниками по завышенным расценкам (на 170 тысяч рублей) на уборку территории, хотя на предприятии были сотрудники, в обязанности которых входило выполнение данных работ.
Суд приговорил ее к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Она также не имеет права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, на срок до 5 лет. Женщина вернула предприятию только 1 млн рублей. На ее имущество наложен арест.
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