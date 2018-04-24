В Перми наградили победителей регионального этапа конкурса «Хрустальный апельсин»

23 апреля в Пермской государственной краевой библиотеке имени А. М. Горького прошла церемония награждения победителей XVIII Пермского регионального тура Открытого Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин».

Хрустальный апельсин — это молодежный образовательный проект, который существует уже 18 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание. В самом первом конкурсе принимали участие три города: Москва , Чайковский и Пермь . На сегодняшний день Конкурс объединяет тысячи студентов и выпускников вузов из 37 российских городов. И с 2017 года по решению Исполнительной дирекции «Хрустального Апельсина» новым региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском крае определена кафедра «Иностранных языков и связей с общественностью» ПНИПУ (Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет).

К назначенному времени в зале постепенно начинают собираться гости. И вот, зал оказывается практически полностью заполнен студентами, победителями, членами жюри и партнерами конкурса.

Начинается церемония награждения. В конкурсе принимали участие более тридцати работ студентов высших учебных заведений и колледжей Перми, но наград удостоились лишь 18 проектов.

В номинации «Социально значимый проект» победителями стали Даниил Садыков «Виртуальный музей и геймификация в коммуникационной практике Законодательного Собрания Пермского края», и Наталья Васильченко «Эмпирическая модель имиджа руководителя современной российской школы».

В номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере бизнеса» диплом I степени достается Дарье Вахтеевой и ее проекту «Имидж IT-компании Promobot в медийном ландшафте: секреты media relations».

В номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере экологии» диплом I степени вручается Марии Ромашовой за работу «Модель оценки эффективности экологических программ».

В номинации «Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и искусства» диплом I степени получила Анастасия Минаева за «Позиционирование компании-производителя уникального музыкального продукта „Rav Drum“ на международном рынке». А в номинации «Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий» диплом I степени достается Наталье Лапшиной за «Формирование психологической мотивации в социальной рекламе: возможности креолизованных текстов».