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Шойгу заявил о срыве планов боевиков по созданию в Сирии псевдохалифата
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Шойгу заявил о срыве планов боевиков по созданию в Сирии псевдохалифата 

РИА Новости 28 минут назад
ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Планы боевиков по созданию на территории Сирии псевдохалифата сорваны, от террористов освобождена большая часть страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата", — сказал Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
При этом он подчеркнул, что ситуация в Сирии стала меняться к лучшему «в 2015 году, после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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