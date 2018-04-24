Конкурс ансамблевого музицирования «Концертино» пройдет в Нижнем Новгороде

фото pixabay.comКонкурс ансамблевого музицирования «Концертино» пройдет в Нижнем НовгородеC 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде будет проходить Седьмой Российско-Французский детский фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования «Концертино». В творческом соревновании вновь примут участие более 80 юных исполнителей.

60 преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств России получат уникальную возможность обменяться творческим опытом, а также получить профессиональные консультации известных российских и французских музыкантов.

Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса «Концертино-2018» выступили Министерство культуры Нижегородской области , Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода , Учебно-методический центр художественного образования Нижегородской области, Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки, Детская музыкальная школа № 12 имени П. И. Чайковского

Партнеры «Концертино»: Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и Французский культурный центр «Альянс Франсез — Нижний Новгород». Информационный партнер «Концертино» — российская газета «Музыкальное обозрение».

Российско-Французский музыкальный проект «Концертино» имеет уникальную историю: шесть конкурсов, проведенных в 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016 г.г. и четыре фестиваля — «Музыка Франции» (2006г., 2008г.), «Весна Прованса» (2007г.), «Памяти А. Г. Бахчиева» (2008г.). За эти годы в конкурсах и фестивалях «Концертино» приняли участие около 800 юных музыкантов из разных регионов России, более 300 преподавателей детских музыкальных школ страны участвовали в мастер-классах и творческих конференциях.

С 2010 года Жюри «Концертино» возглавила Ирина Катаева-Эмар (Irina Kataieva-Aimard) — известная французская пианистка русского происхождения, специалист по музыке ХХ века.

В рамках Российско-Французского музыкального проекта «Концертино» пройдут музыкальные встречи.

Инициатор и организатор проведения фестиваля-конкурса «Концертино» — Детская музыкальная школа № 12 имени П. И. Чайковского г. Н. Новгорода.