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В СФ предложили штрафовать за информационный экстремизм
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В СФ предложили штрафовать за информационный экстремизм 

Авторадио 1 час назад
В России предлагают ввести наказание за распространение недостоверной информации. Соответствующие поправки в КоАП разрабатывают в Совете Федерации, рассказала «Известиям» автор инициативы, сенатор Ирина Гехт. Штрафы для физлиц могут составить 50-100 тыс. рублей, а сама новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, пояснила сенатор. В частности, поправки касаются действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели. Автор инициативы считает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. При этом оценивать корректность сведений должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».
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