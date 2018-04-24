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В Альметьевском районе ограничат движение на участке федеральной дороги
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В Альметьевском районе ограничат движение на участке федеральной дороги 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
связи с капремонтом с 1 июня по 1 октября будет закрыт проезд на участке км 213+500 — км 249 автомобильной дороги Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан в Альметьевском районе республики Татарстан.
Объехать этот участок дороги можно будет по маршруту: «село Кузайкино — село Русский Акташ — город Альметьевск» по автомобильным дорогам «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» и «Русский Акташ — Кузайкино».
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