Хабаровчане привели в порядок памятник федерального значения

Хабаровске активисты «Поискового движения России» привели в порядок осквернённый вандалами памятник рабочим завода «Арсенал» , который расположен в сквере закрытого предприятия «Дальдизель». ИА « Хабаровский край сегодня» в декабре 2017 года писало, что неизвестные изукрасили исторический монумент нецензурными надписями и пошлыми рисунками. Первую попытку смыть их поисковики предприняли зимой, но в холода это сделать не удалось.

— Проблема ещё в том, что памятник «арсенальцам» покрыт каменной крошкой, с неё очень сложно смывать надписи и рисунки, которые нанесли вандалы, — рассказал председатель совета Хабаровского регионального отделения «Поискового движения России» Никита Кобзев. — Запаслись различными растворителям. Работали щётками, тяжело давалась очистка. Нецензурные надписи стали более-менее нечитаемыми. Памятник готов для полной покраски. Администрация Кировского района Хабаровска подключилась. Сказали, что при помощи спонсоров краску достали. Осталось ещё периметр привести в порядок, бордюры, поваленные деревья спилить. Поставим там ещё табличку, чтобы люди там шашлыки не жарили. Дальше займёмся другой частью сквера, где расположен памятник рабочим завода «Дальдизель», участвовавшим в Великой Отечественной войне. Он находится в плачевном состоянии, бомжи там свои лагеря ставили.

Памятник погибшим во время Гражданской войны от рук японских интервентов рабочих завода «Арсенал» (так тогда назывался «Дальдизель») был установлен ещё в 1923 году. Реконструировали обелиск в 1987 году. После того, как предприятие прекратило работу, за памятниками в заводском сквере никто не ухаживал и не охранял. В аналогичном положении оказались монументы в честь погибших от рук интервентов в апреле 1920 года учителя Наумова, бойцов-артиллеристов и второклассника Феди Балицкого в сквере на улице Демьяна Бедного в Железнодорожном районе Хабаровска.

— Это место братского захоронения находилось в ужасающем состоянии, там была просто самая настоящая помойка, — отметил Никита Кобзев. — Убрались там, бордюры покрасили, дырку в памятнике заделали, звезду наклеили. Сейчас туда регулярно приходят школьники из близлежащих учебных заведений, линейки проводят, за порядком следят. Там уже хоть пикники горожане перестали устраивать.

Агентство ранее сообщало, что в Хабаровском крае к изданию готовится первая энциклопедия памяти, которая соберёт на своих страницах максимально полную информацию об истории и состоянии монументов во всех городах и районах региона.