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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев спустился в шахту
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев спустился в шахту 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сергей Цивилев посетил шахту «Талдинская — Западная — 2», где спустился в забой вместе с шахтерами.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, вместе с главой региона в шахту спустились Герои труда России Александр Куличенко и Владимир Мельник. Перед спуском Сергей Цивилев, как положено по инструкции, прошел медосмотр, ознакомился с инструкцией по безопасности и правилами использования самоспасателей.
В ходе визита врио губернатора пригласил шахтеров принять участие в разработке стратегии развития Кузбасса до 2035 года. «Ваше мнение, ваши знания и опыт очень важны для нас», — сообщил горнякам Сергей Цивилев.
Также в ходе визита он ознакомился с действующей комплексной многоуровневой автоматизированной системой безопасности, современными очистными сооружениями контейнерного типа, обогащением угля на модуле с нестандартными технологическими решениями. Цивилев подчеркнул, что шахта «Талдинская — Западная — 2» — это положительный пример добычи угля закрытым способом, а значит такой способ может быть не менее эффективным, чем открытая добыча.
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