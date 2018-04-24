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Экс-спикер кузбасского парламента стал замом врио губернатора Кузбасса
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Экс-спикер кузбасского парламента стал замом врио губернатора Кузбасса 

ТАСС 1 час назад
КЕМЕРОВО, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, 42-летний Алексей Синицын, сложивший полномочия спикера регионального парламента в пользу экс-главы Кузбасса Амана Тулеева, стал исполняющим обязанности заместителя врио губернатора Сергея Цивилева, сообщили во вторник в пресс-службе областной администрации.
"Алексей Синицын стал и. о. заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. Сергей Цивилев представил своего нового заместителя членам Коллегии обладминистрации. Глава Кузбасса подчеркнул, что должности заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления раньше не было", — сказали в пресс-службе.
Синицын 9 апреля сложил с себя полномочия председателя Совета народных депутатов Кемеровской области в пользу Амана Тулеева, возглавлявшего регион с 1997 года и ушедшего в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». 3 апреля экс-губернатора получил вакантный депутатский мандат, а 10 апреля был выбран спикером областного парламента.
Цивилев, назначенный 1 апреля врио губернатора, 16 апреля отправил в отставку коллегию администрации региона и уволил четырех вице-губернаторов, курировавших здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ и взаимодействие с правоохранительными органами — Валерия Цоя, Елену Жидкову, Дмитрия Кудряшова и Алексея Кожевина. Все остальные заместители с 16 апреля стали исполняющими обязанности до формирования нового состава коллегии обладминистрации.
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