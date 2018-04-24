Экс-спикер кузбасского парламента стал замом врио губернатора Кузбасса

"Алексей Синицын стал и. о. заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. Сергей Цивилев представил своего нового заместителя членам Коллегии обладминистрации. Глава Кузбасса подчеркнул, что должности заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления раньше не было", — сказали в пресс-службе.

Синицын 9 апреля сложил с себя полномочия председателя Совета народных депутатов Кемеровской области в пользу Амана Тулеева, возглавлявшего регион с 1997 года и ушедшего в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». 3 апреля экс-губернатора получил вакантный депутатский мандат, а 10 апреля был выбран спикером областного парламента.