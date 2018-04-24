Народный календарь. 24 апреля. Антип подскажет, будет ли год грибным

Проповедник Антип, память которого почитается в этот день, погиб мученически, не открестившись от избранной им Христовой веры. Язычники фактически сожгли его заживо. Однако христиане тайно похоронили его тело, а спустя некоторое время над захоронением был построен храм.

Гробница Антипа стала со временем местом массового паломничества, и существует масса свидетельств чудесам, происходившим на ней после моления. На Руси же Антипа почитали как целителя, причем исцелял он преимущественно от зубной боли. Кроме того, что прогонял Антип зубную боль, звали его и Водогоном — за то, что к этому дню, как правило, реки полностью очищались ото льда. Если же этого не происходило, а в иные годы на Антипа лед еще плотным пластом лежал на воде, крестьяне грустили — полагая, что это к плохим урожаям. Зато широким разливам радовались — говорили: «Будет водица — так и урожай народится».

По погоде в этот день определяли многое. Например, дождь говорил, что в лесу будет много грибов. Не грустили и из-за морозов: «Ударил мороз — соберем груздей обоз». Ну а грузди, как известно, на Руси ценились высоко, ибо их заготовки были настоящим спасением зимой. Одно лишь строго нельзя было делать на Антипа: работать на земле, копаться в грядках, сеять и сажать. Если было холодно, передышке на Антипа радовались, если же уже наступало тепло, старались использовать этот день «отдохновения» для того, чтобы привести в порядок дом, хлев, сени.

Не ходили на Антипа и в лес. По легенде, в этот день просыпались последние, самые сонные медведи, и принимались шататься по лесу в поисках, чем бы поживиться. Чтобы не стать добычей мишки, сидели дома.

Именины в этот день отмечают Антип и Ефим, Иван и Николай, Петр, Прохор и Яков.

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