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В Краснотурьинске студентка пострадала во время ремонта в общежитии
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В Краснотурьинске студентка пострадала во время ремонта в общежитии 

АиФ Урал 30 минут назад
Фото: АиФ Урал
Прокуратура заинтересовалась произошедшим в Краснотурьинске. Во время ремонта в общежитии пострадала одна из студенток, об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал».
По предварительным данным, инцидент произошел еще 19 апреля. Возле здания общежития колледжа искусств на девушку упал строительный мусор: рама или фрагмент доски, возможно, подоконника. После ЧП студентка была доставлена в больницу.
Предположительно, в этот день в общежитии заменяли окна. Прокурорам предстоит выяснить, действительно ли 19 апреля велись такие работы, а также изучить документы и опеределить, кто был ответственным за безопасное проведение работ.
По некоторым данным, пострадавшая уже вернулась на учебу. «Вероятно, в произошедшем виноваты не сотрудники учебного заведения, а подрядная организация, которая занималась заменой окон, при этом не огородив территорию. В колледже ситуацию комментируют лаконично, ссылаясь на расследование, но говорят, что студентка вернулась к занятиям», — сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
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