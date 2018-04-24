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За хулиганство в самолёте житель Башкирии заплатит 300 тысяч
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За хулиганство в самолёте житель Башкирии заплатит 300 тысяч 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
За хулиганство в самолёте житель Башкирии заплатит 300 тысяч рублей, ЧП произошло в середине ноября 2017 года. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. В середине ноября прошлого года в аэропорту Уфы пьяный пассажир из Стерлитамака на борту самолета авиарейса Уфа-Пхукет авиакомпании «Икар» грубо нарушал общественный порядок. Он громко матерился и выкрикивал угрозы пассажирам и бортпроводникам, которые пытались его успокоить. Затем начал бить кулаком в спинку впереди стоящего кресла, в котором сидел пассажир с маленьким ребенком. Для разрешения ситуации командир экипажа вызвал полицию. Дебошира сняли с борта. Самолёт улетел без него. Гособвинителем выступил помощник Уфимского транспортного прокурора. Уфимский районный суд республики признал пассажира из Стерлитамака виновным в хулиганстве и вынес наказание — штраф в 300 тыс. рублей. Уфимский транспортный прокурор проконтролирует реальное исполнение приговора. Более того, возможно мужчина будет внесен в «черный список» авиакомпаний и ближайшее время не сможет воспользоваться услугами авиаперевозчиков. В связи с внесением изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации «черный список» лиц, ограниченных к воздушной перевозке, может появиться в России уже с 4 июня 2018 года.
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