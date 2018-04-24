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Медведев подписал соглашение с Ираном о зоне свободной торговли
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Медведев подписал соглашение с Ираном о зоне свободной торговли 

Российская Газета 1 час назад
Зона свободной торговли будет создана с Ираном. Распоряжение правительства, утверждающее временное соглашение об образовании такой зоны, подписал Дмитрий Медведев.
Документ предусматривает торговлю в этой зоне по ограниченной номенклатуре товаров (тарифные уступки по 502 кодам номенклатуры товаров внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.
Проект соглашения о зоне свободной торговли, утвержден на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 7 марта 2017 года. Теперь это соглашение должен ратифицировать парламент, так как в нем прописаны правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.
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