Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills пройдут в Якутске по шести компетенциям

ЯКУТСК , 24 апреля. / ТАСС /. Отборочные соревнования движения «Молодые профессионалы» состоятся в Якутске с 21 по 27 мая с участием представителей 50 регионов по шести компетенциям. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель министра образования и науки региона Андрей Попов.

"Соревнования пройдут по шести компетенциям: веб-дизайн и разработка, промышленная автоматика, ювелирное дело, сетевое и системное администрирование, реверсивный инжиниринг, геодезия. Всего предполагается участие 300 конкурсантов и экспертов из 50 регионов страны", — сказал Попов.

Он отметил, что для проведения соревнований закупили современное, отвечающее всем мировым стандартам оборудование. «Впоследствии будем использовать его при обучении наших студентов, повышения квалификации специалистов предприятий», — добавил замминистра.