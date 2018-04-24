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Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills пройдут в Якутске по шести компетенциям
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Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills пройдут в Якутске по шести компетенциям 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Отборочные соревнования движения «Молодые профессионалы» состоятся в Якутске с 21 по 27 мая с участием представителей 50 регионов по шести компетенциям. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель министра образования и науки региона Андрей Попов.
"Соревнования пройдут по шести компетенциям: веб-дизайн и разработка, промышленная автоматика, ювелирное дело, сетевое и системное администрирование, реверсивный инжиниринг, геодезия. Всего предполагается участие 300 конкурсантов и экспертов из 50 регионов страны", — сказал Попов.
Он отметил, что для проведения соревнований закупили современное, отвечающее всем мировым стандартам оборудование. «Впоследствии будем использовать его при обучении наших студентов, повышения квалификации специалистов предприятий», — добавил замминистра.
Международное движение WorldSkills возникло в 1950 году как конкурс по профессионально-технической подготовке рабочих в Испании. Сейчас движение включает 78 стран-участниц и занимается повышением мастерства в рабочих специальностях на мировом уровне. Якутия присоединилась к движению в 2013 году.
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