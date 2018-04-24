Ещё
Шойгу: Удар США, Великобритания и Франции по Сирии нарушил все международные нормы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: Удар США, Великобритания и Франции по Сирии нарушил все международные нормы 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что события в сирийской Думе с якобы химической атакой носили явно постановочный характер, а ракетный удар США и примкнувших к ним Великобритании и Франции по территории суверенного государства был нанесен в нарушение всех международных норм.
"Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума, — цитирует высказывание главы российского оборонного ведомства "Интерфакс". — Не дожидаясь расследования, США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства".
Как сообщалось, 7 апреля текущего года ряд неправительственных организаций, в том числе, «Белые каски», заявили, что в городе Дума было использовано химическое оружие, напоминает ТАСС. В МИД РФ эти заявления назвали информационным вбросом, а в Минобороны России отметили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.
Уже 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.
Использовав в качестве повода сообщения об инциденте в Думе, США, Великобритания и Франция нанесли 14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН массированный ракетно-бомбовый удар по территории Сирии. По данным Министерства обороны РФ, всего было выпущено 103 ракеты, 71 из которых была сбита сирийскими средствами ПВО.
Вести.Ru: последние новости
Битва за рынок: Минобороны США отговаривает Турцию от покупки С-400 Найден свидетель, рассказавший правду об истинном отце "сына" Спартака Мишулина "Большая семерка" грозит России новыми санкциями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»838
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО162
Порошенко обратился с просьбой к националистам33
Для россиян хотят ввести новые штрафы165
В России нет денег на будущие пенсии53
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение