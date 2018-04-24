Правительство объяснило, как повысить энергоэффективность многоквартирных домов 

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности. Фото: www.nar.ru «Как известно, мы в этой сфере, по части энергоэффективности, сильно отстаем от лидерских позиций, у нас здесь огромный потенциал», — сказал Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами. По мнению главы Кабмина, его раскрытие позволит сэкономить энергоресурсы, повысить производительность, конкурентоспособность, снизить издержки энергетических компаний. «Эти задачи будут решаться в комплексе, с применением мер государственного регулирования и стимулирующих мер», — пояснил Медведев. Он рассказал, что план включает в себя действия по повышению энергоэффективности регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы и многоквартирных домов. «Это направления, где энергоэффективность пока оставляет желать лучшего, где велики потери в сетях, где есть возможность оптимизации», — добавил премьер. Вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил, что в отношении жилых многоквартирных домов речь идет о регулировании режимов электро-, тепло— и водоснабжения, а также об эффективном применении современных приборов учета. По его словам, за 10 лет энергоэффективность в России повысилась на 13%. «До 2025 года повышение эффективности должно составить как минимум 12%, я считаю, можно достичь и лучших показателей, до 2030 года — не менее 23%, но должны стремиться к цифре 30% повышения эффективности к 2030 году», — сказал Аркадий Дворкович (на фото). Фото: www.belnovosti.by Он отметил, что наибольшее увеличение эффективности можно получить в электроэнергетике и теплоэнергетике. По его словам, для реализации этих планов предусматриваются дополнительные меры, в том числе типовые банковские продукты, облегчение доступа к энергосервисным контрактам, льготы, включая налоговые, и штрафные санкции за неисполнение соответствующих требований. Напомним, что 10 апреля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, наделяющий Правительство РФ правом выработки единых требований к программам по энергосбережению и повышению энергоэффективности организаций с участием государства. Кроме того, 6 апреля вступил в силу приказ Минстроя РФ об утверждении требований в сфере энергетической эффективности. Как объяснил порталу директор Института инженерно-экологического строительства и механизации ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ», к.т.н. Кирилл Лушин, этот приказ трудновыполним, поэтому через несколько лет документ будет скорректирован, дал прогноз эксперт. Фото: www.gidroguru.com