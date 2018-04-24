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Мэр Уфы рассказал, когда запустят движение по старому Бельскому мосту
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Мэр Уфы рассказал, когда запустят движение по старому Бельскому мосту 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Ремонт старого Бельского моста перешёл в активную стадию. В Уфу из Германии поступили новые деформационные швы, рассказал на утреннем оперативном совещании в мэрии глава администрации Ирек Ялалов.
— Наши основные опасения были связаны с поставкой. Теперь мы можем с уверенностью говорить, что к началу июня завершим ремонт моста и ко Дню города запустим по нему движение, — сказал Ирек Ялалов.
Градоначальник поручил своим замам взять этот объект на жёсткий контроль и подготовить предложения по дальнейшей модернизации мостов в Уфе.
В начале марта дорожники приступили к ремонту старого Бельского моста, который в январе лопнул по швам. Ещё зимой были заказаны деформационные швы. По словам сити-менеджера, после замены арматуры движение по мосту восстановят.
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