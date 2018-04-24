Американская актриса переделала слоган «Будущее — за женщинами». На нее обиделись мужчины

Актриса Кэти Столл (Katy Stoll), известная зрителю ролью в нашумевшем сериале «Как я встретил вашу маму» оказалась в центре скандала из‐за обычной футболки. А точнее, из‐за надписи, которая носила феминистский лозунг. В причинах и последствиях разгоревшегося скандала разбирался «360».

Как известно, если хочешь скандала— просто напиши свою радикальную позицию по какому-либо вопросу и выложи это в Сеть.

Актриса Кэти Столл, возможно, не знала об этом правиле и сделала себе майку с феминистским принтом, надпись на котором гласит «The Past Is Male», что в переводе означает «Прошлое — за мужчинами» или «Прошлое принадлежит мужчинам». Понимать эту надпись можно, как угодно, и, естественно, многие мужчины поняли это в самом плохом для себя смысле: «Мужчины — это прошлое».

Изначально, идея подобного лозунга на майке принадлежала фолк-певице и феминистке Аликс Добкин ещ в 1970-х годах. Ее футболка имела надпись «The Future Is Female», что можно перевести как «Будущее — за женщинами» (или «Будущее — женского рода»). Тогда подобный принт на одежде считался радикальным, но сейчас такая одежда продается в любом магазине модной молодежной одежды.

Фотографию девушка сопроводила подписью, которой попыталась сгладить «острую» дискуссию, но вызвала еще больший ажиотаж вокруг своих постов.

Некоторые из ваших чувствительных душ обеспокоены моей рубашкой! Позвольте мне объяснить. «Прошлое — это мужчина» не означает, что я ненавижу мужчин, это значит, что прошлое было сексистским патриархатом, а будущее — равенством. Это более инклюзивно, чем «будущее — это женщина», а также смешно. Надеюсь, это поможет!

— надпись на футболке Кэти.

Пост в короткое время собрал множество комментаторов или, как принято называть их в интернете «хейтеров» — людей, испытывающих ненависть к кому-либо или чему-либо.

Мужчина — моя фамилия. Это была плохая шутка. Рубашка, кстати, потрясающая.

— комментарий пользователя.

Привет, Кади. не стесняйтесь игнорировать меня, но о рубашке. Я полностью верю и согласен с вашим объяснением того, что на самом деле означает фраза «прошлое — мужчина», но, откровенно говоря, это не то, что говорит рубашка. Вы должны были знать, что люди будут расстраиваться?

— комментарий пользователя.

Я не думал, что взрослые все еще носят футболки с лозунгами. Это так, как в 1980-х — комментарий пользователя.

Но нашлись и те пользователи, которые поддержали и поняли актрису.

Я понял. Мне это нравится. Любой, у кого есть проблема с этим, показывает многое о себе и им необходимо льготное лечение.

— комментарий пользователя.

Если бы вы хотели обидеть, то сказали бы: «Мужчина — это прошлое»:)

— комментарий пользователя.

После разразившейся переписки между пользователями, подписчики Кэти все же решили утешить девушку и написать, что никакого сексизма в принте нет. В том числе и мужчины.

Привет. Крутая рубашка

— комментарий пользователя.

Рубашка не оскорбительна, и зачем беспокоиться о том, что Кэти носит на фоне этого удивительного пейзажа, это просто хорошая картина, вот и все.

— комментарий пользователя.