У врио главы Кузбасса Цивилева нет ничего кроме мотоцикла

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев не задекларировал никаких доходов за 2017 год и первый квартал нынешнего. Декларация размещена на сайте обладминистрации. В документе, в колонке «декларированный годовой доход» в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года стоит прочерк. Кроме того, у Цивилева нет в собственности и пользовании объектов недвижимости. Из транспорта у него имеется только мотоцикл Spyder BRP Can-Am, передает «Интерфакс»

В то же время доход супруги чиновника Анны Цивилевой составил 12 млн 171 тыс. 609 рублей. У нее в собственности три квартиры общей площадью около 170 кв. м, два земельных участка: 37 и 1 тыс. 796 кв. м, а также три машино-места. Кроме того, она владеет тремя автомобилями: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700.