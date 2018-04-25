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У врио главы Кузбасса Цивилева нет ничего кроме мотоцикла
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У врио главы Кузбасса Цивилева нет ничего кроме мотоцикла 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: Амител
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев не задекларировал никаких доходов за 2017 год и первый квартал нынешнего. Декларация размещена на сайте обладминистрации. В документе, в колонке «декларированный годовой доход» в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года стоит прочерк. Кроме того, у Цивилева нет в собственности и пользовании объектов недвижимости. Из транспорта у него имеется только мотоцикл Spyder BRP Can-Am, передает «Интерфакс».
В то же время доход супруги чиновника Анны Цивилевой составил 12 млн 171 тыс. 609 рублей. У нее в собственности три квартиры общей площадью около 170 кв. м, два земельных участка: 37 и 1 тыс. 796 кв. м, а также три машино-места. Кроме того, она владеет тремя автомобилями: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоходом Yamaha VT 700.
Как сообщалось, с начала марта Цивилев начал работать в Кузбассе в должности заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. До этого он был генеральным директором и владел 70% группы «Колмар», которые после прихода в политику подарил супруге. Врио губернатора Цивилев был назначен с 1 апреля, когда экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который унес жизни, по окончательным данным, 60 человек.
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