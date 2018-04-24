Партия трудящихся выставит кандидатуру Лулы на выборах

Руководство Партии трудящихся приняло единогласное решение о том, что Лула будет выступать в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Тем временем бывший глава государства, осужденный за коррупцию, продолжает отбывать срок, не смотря на непрекращающиеся попытки его адвокатов доказать невиновность подзащитного.

городе Куритиба , в котором расположено отделение полиции, где находится экс-президент, уже третью неделю разбиты два лагеря — сторонников и противников его тюремного заключения. Туда же была временно перенесена и штаб-квартира Партии трудящихся, где и было принято окончательное решение о безальтернативности Лулы. Как говорится в распространенном манифесте, партия 28 июля намерена провести всеобщий съезд, на котором будет формализована его кандидатура, а 15 августа она будет официально зарегистрирована перед местными электоральными органами.

Ситуация вокруг Лулы да Силвы, продолжающего уверенно лидировать в рейтинге потенциальных кандидатов на президентский пост, в представлении местных экспертов уже вышла за рамки «нормальной и предсказуемой». Его противники окончательно убедились в виновности, а сторонники еще сильнее уверовали в политический характер уголовного дела. Такую же тенденцию можно наблюдать и в целом во внутриполитической обстановке в стране — заметно растет радикализация в стане как «левых», так и «правых». В то же самое время, с политической сцены практически исчез умеренный «центр», растративший былое влияние за последние полтора года.

Бразильские и иностранные политологи практически едины во мнении относительно того, что политическое будущее Бразилии в настоящее время достоверно предсказать невозможно. И «фактор Лулы» продолжит оказывать важное, если не ключевое, влияние на исход президентских выборов. При этом судебная система, прокуратура правоохранительные органы продолжают играть в этих процессах не последнюю роль и регулярно попадают на первые полосы бразильских СМИ.

Но если отбросить все хитросплетения процессуального кодекса и политических интересов вовлеченных сторон, то судьба экс-президента фактически находится в руках 11-ти судей Федерального верховного суда Бразилии, высшей судебной инстанции страны. При этом надо понимать, что под «судьбой» в данном конкретном случае понимается не вопрос о его невиновности по делу о «трипликсе», а вопрос о том, должен ли Лула сидеть в тюрьме или же может находиться на свободе до окончания рассмотрения этого дела в судах высшей инстанции.

Также не стоит забывать, что экс-президент является фигурантом еще целого ряда дел, вердикты по которым могут быть вынесены до президентских выборов. Но как это не парадоксально, даже если приговор по ним будет обвинительным, эти дела не окажут прямого юридического влияния на его право баллотироваться. Согласно местному законодательству, гражданин лишается этого права, если его вина подтверждена судом второй инстанции.

Но и тут есть одна тонкость — этот же закон допускает регистрацию такой кандидатуры в том случае, когда судебный процесс еще не окончен, и продолжается его рассмотрение в высших инстанциях. Более того, подобное неоднократно происходило в бразильской электоральной практике ранее, и находившиеся в таком юридическом положении люди побеждали на выборах и вступали в должности. Как бы то ни было, политические события в Бразилии окончательно приобрели черты классической латиноамериканской теленовеллы, финал которой, как представляется, не известен ни главным героям, ни режиссерам и сценаристам, если, конечно, таковые имеются.