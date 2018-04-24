В Совфеде предложили ввести штрафы за распространение недостоверной информации

По словам Гехт, инициатива направлена на защиту граждан от паники, которую может вызвать трансляция непроверенных сведений. Как пояснила автор инициативы, идея разработки поправок возникла из-за участивших случаев так называемого «экологического экстремизма», когда на митингах граждан пугают непроверенной информацией.

Новую норму планируется распространить не только на экологическую сферу, но и на любую другую тематику. Детали поправок, включая размер штрафов, на данный момент прорабатываются.

Штрафы планируется ввести как для физических, так и для юридических лиц. По словам Гехт, штрафы в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для физических лиц «были бы достаточно серьезным наказанием, которое заставит людей задуматься о том, что они говорят».

В то же время сенатор признает, что на данный момент определить критерии недостоверной информации достаточно сложно, и юристы ищут способ «не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта», поскольку у его разработчиков нет намерения запретить указывать на проблемы или бороться за чистоту воды и воздуха. По мнению Гехт, отслеживать и оценивать достоверность информации должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».