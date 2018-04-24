Ещё
В Совфеде предложили ввести штрафы за распространение недостоверной информации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде предложили ввести штрафы за распространение недостоверной информации 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Совете Федерации разрабатывают поправки в КоАП РФ, которыми предусматривается введение штрафов за распространение недостоверной информации, в частности, за публичную ложь, сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, сенатора Ирину Гехт.
По словам Гехт, инициатива направлена на защиту граждан от паники, которую может вызвать трансляция непроверенных сведений. Как пояснила автор инициативы, идея разработки поправок возникла из-за участивших случаев так называемого «экологического экстремизма», когда на митингах граждан пугают непроверенной информацией.
Новую норму планируется распространить не только на экологическую сферу, но и на любую другую тематику. Детали поправок, включая размер штрафов, на данный момент прорабатываются.
Штрафы планируется ввести как для физических, так и для юридических лиц. По словам Гехт, штрафы в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для физических лиц «были бы достаточно серьезным наказанием, которое заставит людей задуматься о том, что они говорят».
В то же время сенатор признает, что на данный момент определить критерии недостоверной информации достаточно сложно, и юристы ищут способ «не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта», поскольку у его разработчиков нет намерения запретить указывать на проблемы или бороться за чистоту воды и воздуха. По мнению Гехт, отслеживать и оценивать достоверность информации должны «органы власти, курирующие ту или иную тематику».
Rambler News Service: последние новости
«Норникель» исключил Дерипаску из списка кандидатов в совет директоров «Газпром» и «Лукойл» обсудили перспективы стратегического сотрудничества Рогозин поручил начать строительство второй стартовой площадки для «Ангары» на космодроме Восточный
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины102
Кремль готовит суперманевр431
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ76
Британия ответила РФ по делу Скрипаля13
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение