Совфед предлагает штрафовать на 100 тысяч за распространение недостоверной информации

Совфед предложит поправки в КоАП, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений. Размер штрафа за преднамеренное распространение фейков может составить от 50 до 100 тысяч рублей.

Как стало известно газете «Известия» , в верхней палате российского парламента изучают возможность наказания для распространителей ложной информации. Соответствующие поправки будут предложены Совфедом в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом изданию рассказала автор законодательной инициативы Ирина Гехт

В случае принятия поправок распространяющих фейки россиян будут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Как пояснила Ирина Гехт, передача заведомо ложных данных может спровоцировать панику среди граждан в определенных ситуациях. С целью защитить население от подобных явлений и предложена данная инициатива. В качестве примера сенатор привела случаи «экологического экстремизма», когда жителей городов запугивают на митингах с экологическими требованиями.

«Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе, чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку», — приводят «Известия» слова законодателя.

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