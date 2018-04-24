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Совфед предлагает штрафовать на 100 тысяч за распространение недостоверной информации
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Совфед предлагает штрафовать на 100 тысяч за распространение недостоверной информации 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Совфед предложит поправки в КоАП, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений. Размер штрафа за преднамеренное распространение фейков может составить от 50 до 100 тысяч рублей.
Как стало известно газете «Известия», в верхней палате российского парламента изучают возможность наказания для распространителей ложной информации. Соответствующие поправки будут предложены Совфедом в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом изданию рассказала автор законодательной инициативы Ирина Гехт.
В случае принятия поправок распространяющих фейки россиян будут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
Как пояснила Ирина Гехт, передача заведомо ложных данных может спровоцировать панику среди граждан в определенных ситуациях. С целью защитить население от подобных явлений и предложена данная инициатива. В качестве примера сенатор привела случаи «экологического экстремизма», когда жителей городов запугивают на митингах с экологическими требованиями.
«Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе, чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку», — приводят «Известия» слова законодателя.
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