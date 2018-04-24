Московский зоопарк запустит летнюю программу «Бодрое утро»

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Московский зоопарк запускает летнюю программу «Бодрое утро», с 1 мая по 31 августа зоосад будет открываться на полтора часа раньше, в 7.30 утра, а первых посетителей ждет скидка на входные билеты, сообщил РИА Новости во вторник руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

"Московский зоопарк запускает летнюю программу «Бодрое утро». С 1 мая по 31 августа зоосад будет открываться на полтора часа раньше — в 07.30 утра. Первые посетители смогут приобрести билет на кассе главного входа по специальной низкой цене — всего за 300 рублей. 40-процентная скидка будет действительна только в первые часы работы зоопарка — с 07.30 до 09.00", — рассказал собеседник агентства.

Как отметила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова , летняя программа «Бодрое утро» получила положительный отклик от москвичей в прошлом году, поэтому утренние часы посещения было решено вернуть.

"Наши первые гости получат уникальную возможность увидеть кормление и утреннее купание карликового бегемота Ксюши, понаблюдать за «завтраком» бурого и гималайских медведей и других удивительных обитателей зоопарка", — добавила Акулова.

По её словам, завтрак бегемота Ксюши начинается в 08.30, в это время она обычно получает овощи и сено. «Но если овощи съедаются сразу, то с сеном бегемотиха утраивает игры. Сперва скинет его в бассейн, а потом ныряет в него сама, пытаясь утащить сено на дно. А завтрак гималайских медведей и бурой медведицы похож на квест. Блюда из мяса и овощей зоологи прячут в разные кормушки. Таким образом медведям приходиться как в дикой природе „поохотиться“ за добычей, прежде чем ее получить», — рассказала глава зоосада.

Отмечается, что с 1 мая также изменится время закрытия зоопарка. Так, из-за увеличения светового дня посетители смогут находиться на территории зоосада до 20.00, кассы будут работать до 19.00. «Вечерняя прогулка по зоосаду станет не менее интересной и зрелищной. С приближением темного времени суток более активными становятся дикие кошки. Охотнее покидают свои жилища манул и снежный барс. Почуяв вечернюю прохладу, поиграть выбегают львы и рыси», — отметил Саралиев.

Помимо этого, питомцев зоопарка продолжают переводить после зимы в летние вольеры. Посетители могут увидеть на прогулках повзрослевшего азиатского слоненка Филимона, детеныша дикдика — карликовой антилопы, а также птенцов больших бакланов. Недавно в зоопарке также появился птенец одного из самых редких видов — ​кудрявого пеликана. Навестить его можно в павильоне «Бабочки и птицы» на Новой территории зоосада.