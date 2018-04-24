Бурков намерен следить, как будут ремонтировать омские скверы и парки

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Врио губернатора Омской области предложил создать общественные советы, которые будут следить за ходом работ на территориях, которые в марте выбрали омичи для благоустройства. Всего в Омске в этом году обновятся шесть общественных зон: бульвар Победы, проспект Культуры, парк на улице архиепископа Сильвестра, бульвар Мартынова, сквер «Крылатое братство» и сквер Авиаторов. На благоустройство данные территорий потратят порядка 180 млн рублей. По предложению Буркова, благоустройство каждого объекта должен будет отдельный совет. «Это должно дисциплинировать строителей », — считает глава региона. Отметим, что члены совета должны будут следить, чтобы реальный результат соответствовал дизайн-проекту, а также контролировать сроки выполнения работ.