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Бурков намерен следить, как будут ремонтировать омские скверы и парки
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Бурков намерен следить, как будут ремонтировать омские скверы и парки 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врио губернатора Омской области предложил создать общественные советы, которые будут следить за ходом работ на территориях, которые в марте выбрали омичи для благоустройства. Всего в Омске в этом году обновятся шесть общественных зон: бульвар Победы, проспект Культуры, парк на улице архиепископа Сильвестра, бульвар Мартынова, сквер «Крылатое братство» и сквер Авиаторов. На благоустройство данные территорий потратят порядка 180 млн рублей.
По предложению Буркова, благоустройство каждого объекта должен будет отдельный совет.
«Это должно дисциплинировать строителей », — считает глава региона.
Отметим, что члены совета должны будут следить, чтобы реальный результат соответствовал дизайн-проекту, а также контролировать сроки выполнения работ.
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