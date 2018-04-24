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Глава ЦРУ Майк Помпео стал Госсекретарем
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Глава ЦРУ Майк Помпео стал Госсекретарем
Национальная Служба Новостей
1 час назад
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Фото:
Национальная Служба Новостей
Директор
ЦРУ
Майк Помпео получил одобрение комитета
Сената США
по иностранным делам на пост Госсекретаря, сообщает
The New York Times
.
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