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Глава ЦРУ Майк Помпео стал Госсекретарем
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Глава ЦРУ Майк Помпео стал Госсекретарем 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор ЦРУ Майк Помпео получил одобрение комитета Сената США по иностранным делам на пост Госсекретаря, сообщает The New York Times.
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