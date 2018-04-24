В Орле «МЕТРО» оштрафовали за просрочку

Арбитражный суд Орловской области решил привлечь ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» к административной ответственности в виде штрафа в 150 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Поводом стала проверка управления Роспотребнадзора , проведенная в октябре 2017 года. В магазине на улице Раздольной в Орле была допущена продажа продукции с нарушением требований технического регламента Таможенного союза, законов о защите прав потребителей и о безопасности пищевых продуктов. «МЕТРО» подвели кольца ананаса в сиропе (срок годности истек на 11 суток), маски для волос (срок годности истек на 49 суток), кофе натуральный жареный с разорванной упаковкой.

Представители магазина в суде заявили, что при осуществлении государственного контроля Роспотребнадзором нарушены права юридического лица. Но довод не принят как несостоятельный. Информация о проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» была размещена заблаговременно на сайтах в сети Интернет. Копия распоряжения о ее проведении была направлена ведомством по юридическому адресу компании.