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В Орле «МЕТРО» оштрафовали за просрочку
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В Орле «МЕТРО» оштрафовали за просрочку 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области решил привлечь ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» к административной ответственности в виде штрафа в 150 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Поводом стала проверка управления Роспотребнадзора, проведенная в октябре 2017 года. В магазине на улице Раздольной в Орле была допущена продажа продукции с нарушением требований технического регламента Таможенного союза, законов о защите прав потребителей и о безопасности пищевых продуктов. «МЕТРО» подвели кольца ананаса в сиропе (срок годности истек на 11 суток), маски для волос (срок годности истек на 49 суток), кофе натуральный жареный с разорванной упаковкой.
Представители магазина в суде заявили, что при осуществлении государственного контроля Роспотребнадзором нарушены права юридического лица. Но довод не принят как несостоятельный. Информация о проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри» была размещена заблаговременно на сайтах в сети Интернет. Копия распоряжения о ее проведении была направлена ведомством по юридическому адресу компании.
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