Самый продуктивный. Журналисты побывали на Песцовом промысле за Полярным кругом

Журналисты федеральных и региональных средств массовой информации побывали на газовом промысле №16 (ГП-16) общества «Газпром добыча Уренгой».

Компания организовала поездку в рамках пресс-тура «Время больших достижений», посвященного 40-летию даты пуска в систему магистральных газопроводов первого уренгойского газа.

Газовый промысел №16 Песцовой площади Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения — один из самых отдаленных, он находится за Полярным кругом, в 150 километрах от Нового Уренгоя. ГП-16 ввели в эксплуатацию в 2004 году, сейчас он самый мощный в « Газпром добыча Уренгой », производительность установки составляет 29,5 млрд кубометров газа в год.

Как рассказал журналистам главный инженер Уренгойского газопромыслового управления Алексей Фролов , промысел представляет собой комплекс взаимосвязанных сооружений и оборудования, который позволяет обеспечить подготовку и транспортировку добытого газа до магистрального трубопровода. На ГП-16 большой фонд эксплуатационных скважин — их 163, все они объединены в группы, так называемые кусты. На одном кусте располагаются от четырех до семи скважин. По словам Алексея Фролова, с каждого куста выходит газопровод-шлейф, все они идут в здание переключающей арматуры, где происходит распределение газа.

Затем в технологическом цехе осушки совершается основной процесс, ради которого строится установка комплексной подготовки газа. Как пояснил журналистам Алексей Фролов, природный газ имеет 100% влагонасыщение. Чтобы его безопасно и надежно транспортировать, влагу из газа извлекают с помощью жидких поглотителей, а также очищают от механических примесей. При этом воду закачивают обратно вглубь земли, откуда и ведут добычу. В составе сеноманского природного газа около 98% метана, остальные 2% — незначительные примеси пропана, кислорода и азота. После очистки газ поступает на дожимную компрессорную станцию, предназначенную для повышения его давления до необходимого для транспортировки.

Также журналистам показали операторную — центр, который позволяет контролировать и управлять всем процессом на промысле, свозили на один из кустов — площадку, где расположены устья скважин, газ из которых поступает на промысел по трубопроводу. Кроме того, работники СМИ побывали в расположенном рядом вахтовом поселке. Там находятся два корпуса общежития соединенные теплым переходом с общественным центром, где рабочие проводят досуг, в том числе занимаются спортом. Общая численность работников промысла составляет 259 человек, они работают вахтовым методом по месяцу.

ГП-16 полностью автономный, он имеет свою газотурбинную электростанцию, водозаборные и очистные сооружения, скважины для утилизации промышленных стоков и другие объекты.

В этот же день журналисты узнали в музее истории о становлении компании «Газпром добыча Уренгой» и её достижениях за 40 лет, а также посетили знак, установленный на Полярном круге, где прошли посвящение в полярники.