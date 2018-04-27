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Использование изображений георгиевской ленточки и медалей в коммерческой рекламе могут запретить
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Использование изображений георгиевской ленточки и медалей в коммерческой рекламе могут запретить 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ГТРК "Амур"
В Молодежной палате при Мосгордуме могут вернуться к работе над законодательной инициативой о запрете использования в коммерческой рекламе изображений георгиевской ленточки и других символов Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Агентству городских новостей сообщила председатель палаты Мария Летникова.
«Смысл нашей акции в том, чтобы запретить использовать символы Победы в коммерческих целях: на рекламных щитах каких-то баров, на товарах, например, мороженом, или на пиве, водке. Все, что продают, к 9 Мая, начинают оборачивать в упаковку с изображением георгиевской ленты, звезд или медалей. Во время проведения рейдов мы направляли обращения в организации, которые использовали символы Победы в рекламе. Например, обращались в бары, которые изображали полуголых девушек в купальниках защитной раскраски и там же георгиевские ленты», — сказала М. Летникова.
Она напомнила, что Молодежная палата ранее уже выходила с инициативой об изменении законодательства с целью введения запрета использования символов Победы в коммерческой рекламе.
«Мы направляли свои предложения, но ответа не было. Что-то на второй план иногда отходит, к сожалению, но я не исключаю, что мы вернемся к этому вопросу», — сказала М. Летникова.
Ранее сообщилось, что накануне празднования Дня Победы в 2017 г. окружные молодежные палаты проводили рейды по выявлению фактов использования георгиевской ленты в коммерческой рекламе.
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