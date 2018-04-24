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Крупную партию подделок Adidas изъяли в Красноярске
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Крупную партию подделок Adidas изъяли в Красноярске 

360tv.ru 59 минут назад
Полиция Красноярска арестовала партию контрафактной продукции известного спортивного бренда на сумму больше 50 тысяч рублей. При этом уточняется, что цены официального поставщика намного выше. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Незаконной продажей подделками Adidas правоохранители заинтересовались после сигнала от правообладателя торговой марки. Жалоба и стала поводом для проверки магазина.
По факту возбуждено административное дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Изъятый товар отправится на экспертизу в ближайшее время. Предпринимателю, продававшему фальсификат, грозит штраф в трехкратном размере стоимости подделки, конфискацию готовой продукции, материалов и оборудования производства.
Специалисты Роскачества предупредили россиян, что почти четверть коньячной продукции на прилавках магазинов является фальсификатом. Подделку чаще всего удешевляют с помощью картофельного или пшеничного спирта.
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