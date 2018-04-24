Крупную партию подделок Adidas изъяли в Красноярске

Полиция Красноярска арестовала партию контрафактной продукции известного спортивного бренда на сумму больше 50 тысяч рублей. При этом уточняется, что цены официального поставщика намного выше. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Незаконной продажей подделками Adidas правоохранители заинтересовались после сигнала от правообладателя торговой марки. Жалоба и стала поводом для проверки магазина.

По факту возбуждено административное дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Изъятый товар отправится на экспертизу в ближайшее время. Предпринимателю, продававшему фальсификат, грозит штраф в трехкратном размере стоимости подделки, конфискацию готовой продукции, материалов и оборудования производства.

Специалисты Роскачества предупредили россиян, что почти четверть коньячной продукции на прилавках магазинов является фальсификатом. Подделку чаще всего удешевляют с помощью картофельного или пшеничного спирта.