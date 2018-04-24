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В ЦПКиО Маяковского откроют зооуголок с экзотическими животными
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В ЦПКиО Маяковского откроют зооуголок с экзотическими животными 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В ЦПКиО им. Маяковского совсем скоро вновь откроется зооуголок. Уже с 29 апреля его посетители смогут увидеть экзотических животных, об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал».
Так, среди обитателей зооуголка птица эму — двойник страуса. «Эму — достигают высоты среднего роста человека и высоты тела до метра. У них плотное туловище и маленькая голова на длинной шее. Круглые глаза, обрамленные пушистыми ресницами и клюв розового цвета со слегка загнутым кончиком, зубов нет. Благодаря сильным ногам эму могут развивать скорость до 50 км/час», — сообщается на сайте парка.
Кроме того, посетители ЦПКиО смогут увидеть и другую птицу — павлина. Еще во времена Древнего Рима этих птиц разводили в эстетических целях. «Буйство красок оперения и роскошный веероподобный глазчатый хвост создали павлину имидж самой красивой птицы в мире. Интересно, что такими прекрасными хвостами могут похвастаться только самцы, самкам этого вида повезло меньше. Их оперенье не благоухает красками, а состоит лишь из серовато-бурых тонов. Оказывается, то, что мы называем хвостом павлина — на самом деле не что иное, как перья надхвостья. Все дело в росте и расположении пера. Более короткие перья накрывают более длинные, достигающие полутора метров в длину. Перо состоит из редких нитевидных волокон с ярким „глазком“ на конце», — указано на сайте.
Соседями птиц станут длиннохвостые грызуны — шиншиллы и американские свинки, главным отличием которых является блестящая и гладкая шерстка, переливающаяся на свету.
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