В парке Маяковского поселят павлинов и эму

В ЦПКиО 29 апреля откроется зооуголок, который будет работать в летний период. В администрации парка посетителей начали знакомить с обитателями зверинца. Правда, пока виртуально.

«29 апреля в зооуголке парка Маяковского вы сможете увидеть самую красивую птицу — павлина. Буйство красок оперения и роскошный веероподобный глазчатый хвост создали павлину имидж самой красивой птицы в мире. В наше время павлинов содержат исключительно как декоративных птиц», — говорится в сообщении на сайте парка.

Соседями павлинов будут птицы эму. Эму достигают высоты человека среднего роста. У них плотное туловище и маленькая голова на длинной шее. Круглые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, и клюв розового цвета со слегка загнутым кончиком, зубов нет. Благодаря сильным ногам эму могут развивать скорость до 50 километров в час.

Кроме того, в зооуголке можно будет встретить шиншилл, кроликов, морских свинок и камерунских коз.