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В парке Маяковского поселят павлинов и эму
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В парке Маяковского поселят павлинов и эму 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В ЦПКиО 29 апреля откроется зооуголок, который будет работать в летний период. В администрации парка посетителей начали знакомить с обитателями зверинца. Правда, пока виртуально.
«29 апреля в зооуголке парка Маяковского вы сможете увидеть самую красивую птицу — павлина. Буйство красок оперения и роскошный веероподобный глазчатый хвост создали павлину имидж самой красивой птицы в мире. В наше время павлинов содержат исключительно как декоративных птиц», — говорится в сообщении на сайте парка.
Соседями павлинов будут птицы эму. Эму достигают высоты человека среднего роста. У них плотное туловище и маленькая голова на длинной шее. Круглые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, и клюв розового цвета со слегка загнутым кончиком, зубов нет. Благодаря сильным ногам эму могут развивать скорость до 50 километров в час.
Кроме того, в зооуголке можно будет встретить шиншилл, кроликов, морских свинок и камерунских коз.
О том, какие еще изменения ждут парк Маяковского, в интервью Е1.RU рассказывал его директор Роман Шадрин.
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