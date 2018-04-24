Акции UC Rusal подорожали почти на 34% на фоне заявлений США о возможном снятии санкций

В течение первого часа торгов стоимость акций UC Rusal достигала отметки $2,05 (+34,87%) и $2,07 (+36,84%). Сейчас акции торгуются на отметке $2,03 (+33,55%).

Санкции США, под которые попали активы Дерипаски, были введены 6 апреля. Они запрещают сотрудничество с попавшими в стоп-лист компаниями. Ограничение на операции вступает в силу с 7 мая. Однако UC Rusal, отправляющий на экспорт более 80% продукции, фактически оказался в изоляции. О форс-мажорах по контрактам объявляли в частности, Glencore и Rio Tinto. С момента объявления санкций компания подешевела втрое. UC Rusal обратилась в OFAC с просьбой исключить компанию из санкционного списка.