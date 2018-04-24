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Мать-героиня: енотиха из Приморья родила семерню
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Мать-героиня: енотиха из Приморья родила семерню 

Мир24 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Енот-полоскун Ника из Приморского зоопарка «Чудесный» родила сразу семерых детенышей. Это редчайший случай — обычно в помете встречается не больше трех-пяти малышей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя зоосада.
Молодая мать чувствует себя хорошо, она быстро оправилась и уже начала заботиться о потомстве. Маленькие еноты появились на свет 7 апреля, и сейчас уже начали ползать и открыли глаза. Через месяц их уже можно будет переселить в отдельный вольер.
В прошлом году Ника произвела на свет четверых детенышей, произошло это 1 мая.
«Мы тут шутим, что рожает Ника только в праздники», — отметил сотрудник зоопарка (7 апреля — Благовещение).
В апреле в зоосаде начался настоящий бэби-бум — на прошлой неделе троих котят родила одна рысь, на днях готовится стать матерью другая.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Новосибирска родилось пять детенышей кошачьих лемуров, причем две самки принесли по двойне — это большая редкость как в природе, так и в неволе.
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