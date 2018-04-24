От идеи до реализации: активисты Ханты-Мансийска обсудят перспективы участия в развитии города 

Встреча общественных лидеров Ханты-Мансийска состоится в четверг, 26 апреля, в библиоруме «Буква» (ул. Краснопартизанская, 2). Мероприятие пройдет в рамках городского краудсорсингового проекта «Мы вместе!» и будет иметь вид установочной сессии на тему «Проект от идеи до результата: обсуждаем, ищем единомышленников, привлекаем финансирование».
«Поводов для встречи несколько, — поясняет модератор проекта Елена Максимова. — Во-первых, недавно у хантымансийцев появилась краудсорсинговая площадка в интернете, специально созданная для того, чтобы делиться идеями по улучшению жизни города, обсуждать их, совершенствовать и реализовать совместно с единомышленниками. Во время установочной сессии надеемся понять, насколько удобен портал для работы. Во-вторых, планируется поговорить о том, какое участие в реализации народных инициатив могут принимать органы местного самоуправления, как привлечь средства городского бюджета. В прошлом году был получен положительный опыт инициативного бюджетирования в рамках городского проекта «Мы планируем бюджет вместе». В 2018-м подобная практика будет продолжена. Совместная работа органов власти и населения направленная на улучшение качества жизни в нашем городе, неизменно вызывает огромный интерес общественников. Поэтому разъяснения будут даны из первых уст — от представителей Департамента финансов Администрации Ханты-Мансийска, экспертов, победителей конкурса проектов 2017 года. Кроме того, необходимо определить направления, в которых мы вместе будем развивать и совершенствовать краудсорсинговый проект».
Краудсорсинг в столице Югры внедрен по многих сферах — градостроительство, благоустройство, финансы и экономика, транспортное сообщение, культура и так далее. Взаимодействие органов местного самоуправления и горожан должно стать максимально эффективным и продуктивным, считают организаторы проекта «Мы вместе!». Поэтому формат встречи — не лекция, а установочная сессия, на которой общественники города смогут внести свои предложения по взаимодействию власти и общества. Начало встречи — в 18.30.