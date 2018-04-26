В поддержку Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в астраханском Кремле состоялся праздничный гарнизонный развод правоохранителей

Гарнизонный развод региональной полиции состоялся на территории астраханского Кремля. В нем приняли участие сотрудники Полка патрульно-постовой службы городского Управления МВД , Отдельного батальона ДПС №1, Росгвардии, астраханского Линейного отдела МВД на транспорте, представители Общественых советов при УМВД города и области, а также представители казачества и ДНД. На службу заступили более 160 сотрудников строевых подразделений.

Стражи порядка и общественники, поддержав Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», прикрепили к форменному обмундированию и одежде главный символ праздника Победы. До конца праздничных мероприятий все сотрудники полиции будут нести службу с георгиевскими лентами на груди.

Оценивая готовность стражей порядка к несению службы, начальники подразделений проверили состояние форменного обмундирования, наличие удостоверений, нагрудных знаков и жетонов с личными номерами. Заступающие на охрану общественного порядка были проинформированы о состоянии оперативной обстановки в областном центре, ознакомлены с ориентировками. Командиры подразделений напомнили личному составу о соблюдении законодательства и мер личной и коллективной безопасности и провели инструктажи личного состава по соблюдению безопасности и грамотному реагированию на заявления граждан.

В торжественной обстановке руководство правоохранительных структур вручило грамоты и благодарности особо отличившимся в службе сотрудникам ППС и Росгвардии.

Гарнизонный развод завершился торжественным маршем, после чего стражи порядка отправились к местам несения службы.