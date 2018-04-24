В Красноярске муниципального перевозчика оштрафовали за антисанитарию

Красноярске за антисанитарию и плохие условия для рабочих оштрафовали муниципального перевозчика. Об этом сообщает Роспотребнадзор, который и устроил проверку на «Красноярском пассажирском автотранспортном предприятии №7».

Данное предприятие занимается перевозками на внутренних городских маршрутах и в пригороде. Так, его автобусы ездят по маршрутам № 10, 12, 18, 19, 31, 37, 40, 54, 55 и другим.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: выброс мусора без учета классов опасности, отсутствие вентиляции в помещении моторного цеха, плохое освещение на рабочих местах, не полный контроль за трудовым процессом. В итоге перевозчика оштрафовали на 31,5 тыс. рублей и постановили устранить все неполадки в работе.