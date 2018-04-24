Ещё
В Красноярске муниципального перевозчика оштрафовали за антисанитарию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске муниципального перевозчика оштрафовали за антисанитарию 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске за антисанитарию и плохие условия для рабочих оштрафовали муниципального перевозчика. Об этом сообщает Роспотребнадзор, который и устроил проверку на «Красноярском пассажирском автотранспортном предприятии №7».
Данное предприятие занимается перевозками на внутренних городских маршрутах и в пригороде. Так, его автобусы ездят по маршрутам № 10, 12, 18, 19, 31, 37, 40, 54, 55 и другим.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: выброс мусора без учета классов опасности, отсутствие вентиляции в помещении моторного цеха, плохое освещение на рабочих местах, не полный контроль за трудовым процессом. В итоге перевозчика оштрафовали на 31,5 тыс. рублей и постановили устранить все неполадки в работе.
АиФ Красноярск: последние новости
Думы и мысли агента, или «Ангел» В Красноярске проспект Мира начали готовить к установке нового освещения В Красноярском крае ввели карантин из-за опасной инфекции у лошадей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»745
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО85
Для россиян хотят ввести новые штрафы121
Россия поставила США серьезное условие310
Климкин сделал грубую ошибку78
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение