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Чиновники заявили о стабилизации «Дорожной службы»
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Чиновники заявили о стабилизации «Дорожной службы» 

РИА 57 42 минуты назад
Фото: РИА 57
В минувшем 2017 году выручка ГУП ОО «Дорожная служба» составила более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В минувший понедельник, 23 апреля, на аппаратном совещании в администрации региона об итогах деятельности ГУП доложил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.
По словам чиновника, в минувшем году выручка «Дорожной службы» составила 1 млрд 248 млн рублей. Отмечается рост прибыли, уменьшилимь объемы кредиторской и дебиторской задолженностей. За 2017 год предприятие произвело 100 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.
Также Блохин отметил, что в настоящее время на предприятии регулярно выплачивается заработная плата, а муниципальные контракты 2017 года выполнены полном объеме в установленные сроки.
При этом, в минувшем году наблюдалось снижение объема реализации готовой продукции по сравнению с 2016 годом и уменьшилисьобъемы выполнения ремонтных работ по муниципальным контрактам.
Сообщение Чиновники заявили о стабилизации «Дорожной службы» появились сначала на РИА 57.
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