Чиновники заявили о стабилизации «Дорожной службы»

В минувшем 2017 году выручка ГУП ОО «Дорожная служба» составила более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства Орловской области

В минувший понедельник, 23 апреля, на аппаратном совещании в администрации региона об итогах деятельности ГУП доложил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин

По словам чиновника, в минувшем году выручка «Дорожной службы» составила 1 млрд 248 млн рублей. Отмечается рост прибыли, уменьшилимь объемы кредиторской и дебиторской задолженностей. За 2017 год предприятие произвело 100 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

Также Блохин отметил, что в настоящее время на предприятии регулярно выплачивается заработная плата, а муниципальные контракты 2017 года выполнены полном объеме в установленные сроки.

При этом, в минувшем году наблюдалось снижение объема реализации готовой продукции по сравнению с 2016 годом и уменьшилисьобъемы выполнения ремонтных работ по муниципальным контрактам.